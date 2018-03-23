В Одесской области выпал желтый снег - ФОТО

Инцидент произошел в городе Измаил. При этом такое явление вызвало переполох среди местных жителей.

Вместе с тем власти уже отправили образцы снега на экспертизу. Как сообщил на своей страничке в Facebook городской голова Измаила Андрей Абрамченко, образцы уже находятся в Дунайской гидрометобсерватории.

Они также будут отправлены в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования.

Специалисты Дунайской гидрометобсерватории уже показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет.

Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне. Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют, - заверил городской голова, добавив, что выводы одесского лабораторного центра будут позже. Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сильнейшая песчаная буря, пришедшая со стороны Африки, бушует на острове Крит в Греции. Со вчерашнего дня четверга, 22 марта, воздух из-за песчинок стал оранжевым, а видимость не превышает 200 метров. Некоторые жители обратились к медикам, надышавшись пылью.