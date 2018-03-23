13:15 23.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189395:Polishuk

В Одесской области выпал желтый снег - ФОТО

На юге Одесской области в пятницу утром, 23 марта, выпал снег желтоватого цвета.

В Одесской области выпал желтый снег - ФОТО

Инцидент произошел в городе Измаил. При этом такое явление вызвало переполох среди местных жителей.

Вместе с тем власти уже отправили образцы снега на экспертизу. Как сообщил на своей страничке в Facebook городской голова Измаила Андрей Абрамченко, образцы уже находятся в Дунайской гидрометобсерватории.

Они также будут отправлены в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования.

Специалисты Дунайской гидрометобсерватории уже показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет.

Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне. Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют, - заверил городской голова, добавив, что выводы одесского лабораторного центра будут позже. Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сильнейшая песчаная буря, пришедшая со стороны Африки, бушует на острове Крит в Греции. Со вчерашнего дня четверга, 22 марта, воздух из-за песчинок стал оранжевым, а видимость не превышает 200 метров. Некоторые жители обратились к медикам, надышавшись пылью.


Поделиться
Читайте также:
 
В Чехии спорят о выходе из ЕС Польша упростит процесс трудоустройства для иностранцев Ryanair планирует прибыть в еще несколько украинских аэропортов Британские дипломаты покидают Россию - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив