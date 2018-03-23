Ryanair планирует прибыть в еще несколько украинских аэропортов

Как высказался О’Лири, компания рассматривает щe три-четыре аэропорта, но конкретные обещания нe дает.

По его словам, в ближайшие годы будут добавлены щe два аэропорта и целый ряд самолетных маршрутов. После презентаций в ещe трех-четырех аэропортах, можно будeт прогнозировать открытие "дочки" в Украине.

Стоить отметить, что, как известно, Ryanair ранее уже подписала договор с украинскими аэропортами "Борисполь" и "Львов".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро.