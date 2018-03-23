Приватизацию "Одессаоблэнерно" и "Сумыоблэнерго" остановили в интересах премьера

Эксперты подтверждают, что ещё в начале года отношения между президентом и премьер-министром значительно ухудшились.

"Критический момент — апрель, когда встанет вопрос об отчете Кабмина по итогу двухлетнего срока. За этим может последовать вопрос о вынесении недоверия и уход Гройсмана в отставку, — говорит "Вестям" политолог Кость Бондаренко. — Если это так, понятно, зачем "Народный фронт" распускает информацию о досрочных парламентских выборах, якобы назначенных на 10 августа — если не создать новое правительство, то в июне могут объявить досрочные выборы".

При этом ещё в начале месяца эксперты отмечали, что заявленнная Фондом госимущества (ФГИУ) в марте 2018 года приватизация приведет к тому, что облэнерго будут контролироваться людьми из окружения Президента. По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника данный этап приватизации объектов энергосферы фактически сделает ряд облэнерго частными структурами полностью.

"Сегодня совладельцами облэнерго являются бизнесмены И.Коломойский, Р.Ахметов, Г.Суркис, российские бизнесмены, и Дмитрий Фирташ. У каждого из этих бизнесменов под контролем фактически находятся от 2-3 облэнерго и больше. Скорей всего, эта волна будет отходить Ахметову. Мы понимаем, что он партнер (Президента) Петра Алексеевича (Порошенко) в данном случае, и то ,что у него под контролем, фактически под контролем власти", — предположил Р.Бортник.

При этом самим Фондом госимущества в срочном порядке обновляются наблюдательные советы на энергопредприятиях, которые готовят к приватизации.

Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook активно продвигает эти назначения.

Так, на днях конкурсная комиссия ФГИ по проведению конкурсного отбора кандидатов на членство в наблюдательном совете ПАО "Центрэнерго" определила 14 претендентов на три должности в наблюдательном совете общества.

При этом он сообщил, что фонд активно занимается формированием наблюдательных советов важных предприятий. "Ранее были отобраны кандидаты в наблюдательные советы Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Харьковоблэнерго, Турбоатом и ОПЗ", — заявил руководитель ФГИУ.

При этом из-за отмены запланированых на 20 и 30 марта аукционов, госбюджет теряет более 200 млн грн от продажи "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", так как по новому закону о приватизации ФГИ сможет выручить 49 млн грн вместо запланированных 265 млн. Напомним, 7 марта вступил в силу новый закон о приватизации. Согласно статье 22 закона, стартовая цена объекта малой приватизации определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн акций "Одессаоблэнерго" будут оценены по номиналу — 0,25 грн и выставлены на торги за 38 млн грн. А акции "Сумыоблэнерго" на старте будут стоить 11 млн грн. В результате такого решения только от продажи "Одессаоблэнерго" государственный бюджет может недополучить 206 млн грн поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,08 млн грн и "Сумыоблэнерго" за 106,28 млн грн.

"Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики. В ноябре прошлого года премьер заступился за Виталия Трубарова и заявил, что несмотря на возбужденное уголовное дело против главы ФГИ, для его отставки нет оснований.