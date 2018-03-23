Марк Цукерберг будет свидетельствовать по делу Cambridge Analytica

Об этом передает Reuters.

Глава Представительства Грег Уолден, демократ Франк Паллоне обратились с личным письмом к Цукербергу срочно дать объяснений о масштабах утечки данных. Сенаторы утверждают, что сотрудники компании могли использовать информацию о пользователях сети с целью формирования алгоритма оценки политических убеждений пользователей.

Напомним, что благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о утечке личных данных в 50 миллионов пользователей из сети Facebook. Компания Cambridge Analytica занималась развитием проекта одного из профессоров Санкт-Петербургского университета, который создал тест, за участие в котором он платил пользователям сети Facebook деньги.

Затем эти данные попадали в руки Cambridge Analytica, а они могли их использовать для оказания влияния на президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр юстиции Германии Катарина Барляй намерена встретиться с руководством европейского подразделения Facebook для разъяснения ряда вопросов в связи со скандалом об использовании данных пользователей соцсети другими организациями.