23:20 23.03.2018 | Общество | Новости
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Марк Цукерберг будет свидетельствовать по делу Cambridge Analytica

Лидеры Комитета Сената США по энергетике и торговле призвали сооснователя социальной сети Facebook Inc Марка Цукерберга дать письменные показания по делу утечки данных 50 млн пользователей.

Марк Цукерберг будет свидетельствовать по делу Cambridge Analytica

Об этом передает Reuters.

Глава Представительства Грег Уолден, демократ Франк Паллоне обратились с личным письмом к Цукербергу срочно дать объяснений о масштабах утечки данных. Сенаторы утверждают, что сотрудники компании могли использовать информацию о пользователях сети с целью формирования алгоритма оценки политических убеждений пользователей.

Напомним, что благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о утечке личных данных в 50 миллионов пользователей из сети Facebook. Компания Cambridge Analytica занималась развитием проекта одного из профессоров Санкт-Петербургского университета, который создал тест, за участие в котором он платил пользователям сети Facebook деньги. 

Затем эти данные попадали в руки Cambridge Analytica, а они могли их использовать для оказания влияния на президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр юстиции Германии Катарина Барляй намерена встретиться с руководством европейского подразделения Facebook для разъяснения ряда вопросов в связи со скандалом об использовании данных пользователей соцсети другими организациями. 


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