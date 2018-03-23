14:50 23.03.2018 | Общество | Новости
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Корейцы изготовили мороженое от последствий опьянения

В Южной Корее целая сеть продуктовых магасупермаркетов запустила в продажу необычное мороженое, которое после употребления облегчает симптомы последствий алкогольного опьянения. Об этом сообщает Highsnobiety.

Корейцы изготовили мороженое от последствий опьянения

Продукт получил название "Gyeondyo-bar", которое переводится как "держись".

Новинка имеет фруктовую оболочку со вкусом грейпфрута. Внутри мороженого производители помещают замороженный сок плодов конфетного дерева, который употребляют для избавления от симптомов похмелья.

Лечебные свойства сока из плодов конфетного дерева узнали еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения алкогольной интоксикации. Стоит заметить, что продукт был придуман учеными из Южной Кореи.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Сеуле южнокорейского актера Чо Мин-ки нашли мертвым в собственном доме.


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