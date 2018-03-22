На Пасху назначено восемь дополнительных поездов

В четверг, 22 марта, руководство компании назначило еще четыре дополнительных поезда. Они начнут курсировать 4 апреля.

Как сообщает пресс-служба компании, назначенные поезда будут курсировать на популярных направлениях "Харьков - Ужгород", "Черкассы - Львов", "Днепр - Одесса" и "Константиновка - Одесса". Всего на начало апреля уже назначено восемь дополнительных поездов:

поезд № 235 "Ужгород - Харьков" выполнит рейс 4 апреля (отправление из Ужгорода в 18:00 и прибытие в Харьков на следующий день в 19:30).

поезд № 63 "Днепр - Одесса" осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно - 7 и 9 апреля (отправление из Днипра в 19:37 и прибытие в Одессу в 6:38; отправление из Одессы в 21:54 и прибытие в Днипро в 08:50).

поезд № 92 "Константиновка - Одесса" осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно - 4, 6, 8, 10 апреля (отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04; из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40).

поезд № 95 "Черкассы - Львов" осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля (отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45; отправление из Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 04:16).

С 6 апреля также начнут курсировать еще четыре поезда. В частности, поезд №191/192 "Киев - Львов" будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 "Киев - Львов" осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20, в обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 "Киев - Ковель" отправится в рейсы 7 и 9 апреля, отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 "Харьков - Константиновка" 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году на Пасхальные праздники украинцы будут отдыхать три дня. Кабинет министров Украины своим постановлением определил с 7 по 9 апреля выходными днями.