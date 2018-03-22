14:10 22.03.2018 | Общество | Новости
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На Мальдивах отменили режим чрезвычайного положения

Глава Мальдивской Республики Абдулла Ямин в четверг, 22 марта, прекратил действие режима чрезвычайного положения в государстве.

На Мальдивах отменили режим чрезвычайного положения

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном сегодня на сайте президента.

Отметим, что режим чрезвычайного положения был введён на Мальдивах еще пятого февраля в связи с угрозой национальной безопасности.

Политическая ситуация в республике обострилась в конце января, когда правительство страны приостановило работу парламента и приказало армии противодействовать любым попыткам Верховного суда объявить импичмент действующему президенту Мальдив. Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в страну. Впрочем, как и заверяли власти республики в начале февраля, ограничения не затронули туристического сектора.

К слову, президентраспространил чрезвычайное положение всего на 45 дней с одобрения парламента. Однако сейчас несмотря на то, что по-прежнему существует незначительная угроза национальной безопасности, нация теперь может продолжать жить без дальнейших потерь. 

В связи с этим Абдулла Ямин прислушался к рекомендациям Службы безопасности и принял решение снять чрезвычайное положение для содействия нормальной жизни граждан его страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция Мальдив арестовала главного судью Верховного суда Абдуллу Саида и судью Али Хамида.


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