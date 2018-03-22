09:31 22.03.2018 | Общество | Новости
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#DeleteFacebook: как защитить личные данные в соцсети

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о утечке личных данных в 50 миллионов пользователей из сети Facebook. Поэтому, личную информацию, которую вы доверяете компании Facebook, по-прежнему стоит выбирать тщательно и по возможности ограничивать доступ к персональной информации.

#DeleteFacebook: как защитить личные данные в соцсети

О том, как защитить себя и друзей пишет ВВС Украина. 

Как отмечается, сначала нужно войти в Facebook и открыть страницу "Приложения" в настройках. В разделе "Приложения, веб-сайты и плагины" надо нажать кнопку "Редактировать" и там - кнопку "Disable platform" (Отключить платформу).

Более или менее уважающие пользователей приложения позволяют им выбирать, какой именно информацией они готовы поделиться, а какой - нет. Если же такого выбора нет, то пользователю следует избегать такие программы.

При этом лектор курсов информационных технологий, интеллектуальной собственности и медиа-права в юридической школе Университета Восточной Англии Пол Бернал заявил, чтобы активные пользователи никогда не нажимали кнопку "Нравится" на служебной странице продукта. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", один из основателей популярного мессенджера WhatsApp Брайан Эктон попросил своих фолловеров в социальных сетях удалить Facebook.  Предприниматель опубликовал в Twitter короткое сообщение "Время пришло" с тегом #deletefacebook на фоне не утихающего скандала вокруг Facebook, связанного с утечкой данных 50 миллионов пользователей. 


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