Папа Римский наказал и проверил украинских монахов

Как сообщается, отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) об лишении монашеского сана девяти монахов. Эти люди являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка Тернопольской области. Теперь они незаконно находятся в с. Посеч Ивано-Франковской области.

Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, которые вытекают из составленных монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами.

Указано, что согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский не имеют права священнодействовать. Они не могут служить Божественную Литургию, совершать Святые Таинства и осуществлять другие богослужения в храме или вне него, в частности совершать любые публичные моления за больных, экзорцизмы или подобные практики.

Это решение Папы Римского Франциска является окончательным и не может быть обжаловано.

В монастырях было проведено несколько канонических проверок.

Во время них выявили многие нарушения дисциплины. Часть монахов не придерживались устава, а в деятельности руководствовались указаниями "пророчицы" Марии Баран. Для окончательных выводов в монастырях работала специальная комиссия, созданная распоряжением главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава. Она не выявила никаких признаков того, что "объявления", или "голоса", с. Марии Баран и других сестер монастыря Введения во храм Пресвятой Богородицы имеют сверхъестественное происхождение. Взамен, было утверждено, что те, кто их распространяет, манипулируют понятиями монашеского послушания и духовного руководства.

После выводов комиссии состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита в с. Колодиевка. Братия монастыря во главе с игуменом Марком (Шняком) приняла решение церковной власти и продолжает монашескую жизнь в с. Колодиевка согласно монашеской традиции и правилам. Однако часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать. Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посеч Ивано-Франковской области.

После соответствующих предупреждений девять монахов были удалены из монашеского сана.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ",