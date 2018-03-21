Российский суд продлил арест украинцу Грибу - ФОТО

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

Спикер дипломатического ведомства в своем блоге написала, что российский суд вопреки законам не допустили мать навестить сына. МИД Украины требует освобождения украинского политзаключенного.

Также, отец задержанного украинца Игорь Гриб сообщил об ухудшении состояния здоровья сына. Он также подтвердил полную изоляцию парня от мира.

"Сегодня в Генеральное консульство Украины в Ростове на Дону поступил очередной официальный отказ следователя Карпюка в свидании мамы с Павлом", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная рада Украины подготовила проект постановления, в котором перечислены все украинцы политзаключеннные Кремля.