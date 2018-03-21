Полиция задержала главный архитектора Василькова за взятку - ФОТО

Вместе с ним задержан начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города. Чиновники попались на взятке.

Как написал на своей страничке в социальной сети генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, задержание состоялось во время получения денег. При этом начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции получил 300 тысяч гривен, а главный архитектор - десять тысяч долларов.

При этом генпрокурор заверил, что только за этот год суды осудили 201 человек, выявленный ГПУ, МВД и СБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальная полиция в четверг, 21 марта, провела ряд рейдов в нескольких областях Украины. Правоохранители задержали на взятках ряд чиновников. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, задержания прошли в городе Одессе и трех областях Украины. Всего задержанные чиновники получили более 80 тысяч гривен взяток.