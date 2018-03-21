Полиция провела рейд против взяточников в нескольких областях Украины - ФОТО

Правоохранители задержали на взятках ряд чиновников. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, задержания прошли в городе Одессе и трех областях Украины. Всего задержанные чиновники получили более 80 тысяч гривен взяток.

Так, правоохранители разоблачили сельского председателя и директора колледжа в Черкасской области, начальника районного сектора Главного управления ГМС Украины в Житомирской области, главного специалиста Киевской районной администрации Одессы и главного государственного инспектора Держпродспоживслужби в Сумской области.

При этом по данным департамента, в городе Умань глава села был задержан во вермя получении 28 тысяч гривен. За эти деньги он обещал предоставить в аренду помещения по заниженной арендной плате. А директор колледжа - председатель тендерного комитета получил от субъекта хозяйствования 20 тысяч гривен за беспрепятственное перечисление денежных средств за поставку товаров в учебное заведение.

Коллеги из Сумской области разоблачили главного государственного инспектора областного управления Госпотребслужбы. Фигурант организовал преступную "схему" выдачи водительских удостоверений без сдачи соответствующих экзаменов. Задержали его во время получения последней части взятки. Всего злоумышленник получил 23 тысячи гривен.

В Одессе, чиновник райадминистрации также не удержался от возможности дополнительного заработка. Он получил от частного предпринимателя восемь тысяч гривен "благодарности" за не привлечение его к административной ответственности за нарушение норм в сфере благоустройства территории.

В Житомирской области правоохранители задержали начальника районного сектора ГУ ГМС Украины. Чиновник ускорял процедуру выдачи биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Так, за выдачу одного такого паспорта руководитель сектора требовал 4 300 гривен взятки. Во время получения указанной суммы он был задержан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 21 марта, военная прокуратура задержала на взятке заместителя руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергея Винника.