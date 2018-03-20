В Карпатах возможен сход лавин

Как сообщает Укргидрометцентр, 20 марта из-за обильного снегопада в Карпатах продолжает сохраняться внушительный третий уровень опасности схода лавин.

Спасателями зафиксировано сход свежевыпавшего снега с северо-восточного склона горы Брескул в Ивано-Франковской области. Объем лавины составил 1050 куб. м. Убытков и жертв нет.

В горах Львовской области также продожается третий уровень опасности вероятного возникновения лавин.

ГУ ГСЧС Украины во Львовской области предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с утерей людей в горах и попаданием их в лавины. Спасатели рекомендуют жителям Львовской области и отдыхающим по возможности избегать походов в горы до нормализации погодных условий, а также внимать советам спасательных служб.

По информации спасателей, 20-21 марта в связи со снижением температуры воздуха на реках Правобережья страны ожидается восстановление ледовых явлений в виде заберегов и шуги, на отдельных участках рек к установлению ледостава, а на реках Левобережья - усиление ледовых явлений. Местами возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во вторник, 20 марта, Украину накроет новый циклон.