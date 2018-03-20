Проверка электронных деклараций осложняется из-за проблем с доступом к базам данных

В данный момент Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет доступ только к 13 государственным реестрам и информационным базам данных, который не является автоматизированным.

Такой вид доступа является удаленным и реализуется через предоставление ответов на электронные запросы НАПК или путем доступа к открытым реестрам.

Еще около 16 реестров и баз данных, необходимых для быстрого и качественного осуществления полных проверок е-деклараций, или не доступны Национальному агентству, либо не содержат необходимых сведений в полном объеме.

Как пояснили в Агентстве, не позволяют наладить процесс построения действенного механизма финансового контроля такие составляющие,как: отсутствие сформированных и наполненных реестров у самых держателей, отсутствие разработанной системы защиты информации каждого из реестров, технические проблемы взаимодействия некоторых государственных реестров с Реестром деклараций, законодательные коллизии относительно установления обязанности государственных органов предоставлять НАПК в прямом доступе.

Сотрудники НАПК также добавили, что 8 ноября 2017 года руководство страны приняло постановление, которым, в том числе, предполагалось принятие мер по предоставлению Национальному агентству автоматизированного доступа к 15 государственным реестрам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило тотальную проверку электронных деклараций еще четырнадцати человек, среди которых шесть народных депутатов Украины VIII созыва.