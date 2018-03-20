Госбюджет потеряет более 200 млн грн от продажи "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"

По информации источника в Кабмине, такое решение было принято в понедельник 19 марта после заседания Рабочей группы по приватизации – за отмену торгов выступил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

Так, согласно решению рабочей группы, продавать эти пакеты будут согласно вступившему недавно в силу обновленному закону о приватизации. Напомним, 7 марта вступил в силу новый закон о приватизации. Согласно статье 22 закона, стартовая цена объекта малой приватизации (объект малой приватизации – стоимостью до 250 млн. грн) определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн. акций "Одессаоблэнерго" будут оценены по номиналу – 0,25 грн. и выставлены на торги за 38 млн. грн. А акции "Сумыоблэнерго" на старте будут стоить 11 млн. грн. В результате такого решения только от продажи "Одессаоблэнерго" государственный бюджет может недополучить 206 млн. грн. поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,081 млн грн и "Сумыоблэнерго" за 106,275 млн грн. "Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

Напомним, в августе прошлого года Фонд госимущества оценивал 25%-ые пакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" в 631,3 млн грн и 370,32 млн грн соответсвенно. Однако желающих приобрести госпакеты энергетических компаний по такой цене не было.

При этом глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус оценил энергетические компании гораздо дороже с учетом перспективы введения RAB-тарифов. "В целях РАБ-тарифов активы этой же компании (Одессаоблэнерго – ред.) оценены в 15,4 млрд грн или в 25,8 раз выше, чем в целях приватизации. Да, эти две оценки не должны полностью совпадать. При доходности 12,5%, а это действующая методика, которую глава НКРЭКУ и далее поддерживает, как правильную, чистая прибыль в год составит 481 млн грн", – заявил Андрей Герус. По его словам, половину из этой прибыли акционеры имеют право забирать живыми деньгами, как дивиденды. То есть покупатель акций в первый же год сможет забрать 241 млн грн, вложив при этом лишь 38 млн. грн.

Впрочем, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на необходимости отмены стимулирующего регулирования и вновь призвал НКРЭКУ пересмотреть решение о RAB-регулировании.

"В том виде RAB-тарифы, в каком предлагается их ввести, являются несправедливым. Начислять 12% на старые активы неправильно, несправедливо, это может привести к необоснованному повышению стоимости электроэнергии для украинских производителей", заявил премьер

Президент Петр Порошенко также усомнился, что нововведения заработают в апреле. "Я сомневаюсь, что в апреле – по крайне мере мне об этом ничего неизвестно – эта система (внедрение стимулирующего регулирования, RAB-тариф – ред.) будет введена. Думаю, что это требует дополнительных шагов со стороны регулятора, правительства и возможно парламента", – сказал президент.

16 марта ФГИ опубликовал список главных объектов приватизации в 2018 году. В списке – семь энергетических компаний.

Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики.

ИсточникПодробности