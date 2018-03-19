08:58 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188898:Polishuk

В воскресенье один украинский военный получил травму - ВИДЕО

За прошедшие сутки воскресенье, 18 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

В воскресенье один украинский военный получил травму - ВИДЕО

В результате боевых действий один военнослужащий получил травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, противник продолжает обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Напомним, боевики в воскресенье, 18 марта, совершили один обстрел позиций сил антитеррористической операции на Донбассе. К счастью, за сегодняшний день никто не пострадал.


Поделиться
Читайте также:
 
На Волыни водитель пытался наехать на пограничников Российский ЦИК объявил о победе Путина на выборах, подсчитаны 99 % голосов В Венесуэле появилась альтернативная валюта - ФОТО Выборы российского президента в Крыму незаконны, - Порошенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив