В воскресенье один украинский военный получил травму - ВИДЕО

В результате боевых действий один военнослужащий получил травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, противник продолжает обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Напомним, боевики в воскресенье, 18 марта, совершили один обстрел позиций сил антитеррористической операции на Донбассе. К счастью, за сегодняшний день никто не пострадал.