В воскресенье один украинский военный получил травму - ВИДЕО
За прошедшие сутки воскресенье, 18 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
В результате боевых действий один военнослужащий получил травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи.
Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, противник продолжает обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.
На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.