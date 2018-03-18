В Украине без электричества остались 134 населенных пункта

По состоянию на утро 18 марта наихудшая ситуация наблюдается в Закарпатской области, здесь повреждены ЛЭП в 81 населенном пункте. Далее следует Львовская область - 29 поселков

Ситуация по областям центральной и восточкой Украины следующая, обесточены населенные пункты: Винницкой - 7, Луганской - 6, Донецкой - 5, Сумской - 4, Запорожской - 1 и Черкасской - 1.

Ремонтно-восстановительные бригады продолжают налаживать подачу электричества. Жителей областей предупредили, что морозная погода продержится до 20 марта. Хозяевам домов рекомендуют проводить регулярную очистку крыш домов, дабы не допустить обвала конструкции под тяжестью снежных осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в отдельных областях Украины выпало до 45 сантиметров снега.