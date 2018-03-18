13:24 18.03.2018 | Общество | Новости
100188854:roman

Турция полностью захватила Африн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о завершении операции "Оливковая ветвь". Об этом передает Anadolu.

Турция полностью захватила Африн

По его словам, в 8:30 18 марта турецкие части установили национальный флаг над городом, потрепанное знамя террористов было сожжено. Теперь Анкара будет делать все возможное, чтобы окончательно очистить регион северо-запада ,Сирии от курдских вооруженных формирований.

"Мы примем меры по обеспечению скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину", - подытожил турецкий лидер.

Накануне наземного наступления турецкие ВВС провели бомбардировку оставшихся защитников города. В результате обстрела больницы погибло по меньшей мере 16 человек, спасатели продолжают работы по поиску пропавших, которые могут находится под завалами. Однако данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека свидетельствуют о 45 погибших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализован 1141 террорист


Поделиться
Читайте также:
 
Украина потеряла позиции в заключительный день Паралимпийских игр в Пхенчхане За Путина голосуют даже мертвые - жительница Приморья умерла прямо на избирательном участке Центр Киева полностью оцепили правоохранители - ВИДЕО В Украине без электричества остались 134 населенных пункта
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив