09:45 18.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188842:roman

На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранения режима тишины

За прошедшие сутки вдоль всей линии разграничения на востоке Украины пророссийские бандформирования один раз нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба ВСУ.

На востоке Украины боевики продолжают

Сообщается, что один обстрел из гранатометов был зафиксирован около населенного пункта опытное. По всей линии фронта от Луганского до Мариупольского направления провокаций со стороны пророссийских наемников замечено не было.

Около Станицы Луганской было замечено передвижение вражеского снайпера, ответный огонь украинские бойцы не открывали.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал. КПП продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что в Генеральном штабе подобное "затишье" связывают с грядущим процессом открытия избирательных участков на территории Крыма, Украины и территорий, где на данный момент проживают российские граждане. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки,17 марта в зоне ведения боевых действия на востоке Украины боевики один раз обстреляли позиции украинских военных


Поделиться
Читайте также:
 
Прогноз погоды в Украине Украина никогда на поменяет своего проевропейского курса, - Порошенко Россияне смогут проголосовать только на территории России, - МИД Украины На Львовщине в ДТП попал автобус
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив