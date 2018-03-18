На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранения режима тишины

Сообщается, что один обстрел из гранатометов был зафиксирован около населенного пункта опытное. По всей линии фронта от Луганского до Мариупольского направления провокаций со стороны пророссийских наемников замечено не было.

Около Станицы Луганской было замечено передвижение вражеского снайпера, ответный огонь украинские бойцы не открывали.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал. КПП продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что в Генеральном штабе подобное "затишье" связывают с грядущим процессом открытия избирательных участков на территории Крыма, Украины и территорий, где на данный момент проживают российские граждане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки,17 марта в зоне ведения боевых действия на востоке Украины боевики один раз обстреляли позиции украинских военных.