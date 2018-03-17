23:00 17.03.2018 | Общество | Новости
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Лондонский аэропорт остановил отправку большинства рейсов

В Великобритании более сотни международных рейсов были отменены из-за существенного ухудшения погодных условий. Об этом передает Independent.

Лондонский аэропорт остановил отправку большинства рейсов

Сообщается, что руководство компаний авиаперевозчиков KLM, Air France, TAP Portugal, SAS и Swiss отказались поднимать транспортные судна в воздух из-за сильного снегопада, который сегодня утром обрушился на Туманный Альбион.

В результате пассажиры вынуждены были пережидать погоду, а рейсы в Цюрих, Осло, Лиссабон, Париж и Амстердам были отменены. 

График передвижения внутренних рейсов также изменился, аэропорты "Гэтвик" (Gatwick), "Лондон-Сити" (London City), "Лидс Брадфорд" (Leeds Bradford International Airport), "Восточный Мидландс" (East Midlands) и "Манчестер" (Manchester) временно приостановили свои рейса, более 15 тыс пассажиров вынуждены добираться до пунктов назначения на железнодорожном транспорте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в работе ряда аэропортов США из-за сильных снегопадов образовались перебои.


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