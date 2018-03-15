ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Сайдик

На сегодняшний день это самый низкий уровень за последние два года. Такое мнение высказал в четверг, 15 марта, в своем заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ, специальный представитель миссии в Украине Мартин Сайдик.

Он также подчеркнул, что в этом году удалось добиться существенного уменьшения числа жертв среди гражданского населения. По предварительным данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ количество жертв сократилось в три раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Вместе с тем Сайдик рассказал о чем говорили в среду во время работы подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске.

По его словам, рабочая группа по безопасности обсудила дальнейшее соблюдение режима прекращения огня и общую ситуацию в зоне конфликта. Участники подчеркнули, что для успешного обеспечения режима тишины необходимо неукоснительное соблюдение ранее согласованных принципов, в частности, отказ от наступательных действий и разведывательных операций; отвод тяжелого вооружения, особенно из населенных пунктов; обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры.

Экономическая рабочая группа рассмотрела вопрос восстановления и обеспечения мобильной связи Vodafone-Ukraine на территории ОРДО и ОРЛО.

Участники рабочей группы продолжили рассмотрение вопросов водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", погашения задолженностей бывшим сотрудникам "Украинской железной дороги" в ОРДО и ОРЛО, а также возврата железнодорожных вагонов, на сегодняшний день находящихся на неподконтрольной правительству Украины территории", - пояснил он, добавив, что рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждение темы обмена пленными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские наемные войска и подчиненные им боевики в среду, 14 марта, ни разу не открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции. Украинские военные также соблюдают договоренности о прекращении огня.