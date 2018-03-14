Украинцы получили возможность прямого вызова врача без Книги записей

Как сообщает Минздрав, с 13 марта доктора не должны давать отчет о посещении всех пациентов, которые обращались в регистратуру – книга записи вызовов врачей на дом отменена. Больной и врач теперь могут лично общаться во время телефонного разговора. Время врача является ценным и ограниченным общественным ресурсом.

В ведомстве также сообщили, что отныне каждый пациент должен понимать когда медицинский работник идет к нему домой, он помогает минимум трем другим пациентам, а поэтому пациент и врач будут вместе принимать решение о необходимости визита домой.

Возможность пообщаться со своим медицинским работником телефону - одна из услуг, которая больше всего ценится европейскими пациентами. Все отчетности о приемах, проведенные врачом будет сводиться к четырем цифрам в день: общее количество обращений взрослых и детей и количество посещений взрослых и детей дома.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине отменили талоны на прием к врачу и медкарты студентов.