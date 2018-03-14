Новый сервис FREEhost.UA – хранилище высокой доступности

Для пользователей, которым нужен хостинг сайта большого размера или хостинг почты, это отличный выбор.

"Наша компания предоставляет услуги VPS на SSD дисках. Это отличные, очень быстрые VPS сервера. Однако диски SSD стоят дорого, поэтому для пользователей у которых сайт занимает много места, расширения дискового пространства стоит не малых денег. Конечно можно предоставлять VPS на более дешевых SATA дисках, однако такие сервера намного медленней. Мы поставили для себя задачу создать универсальный гибридный VPS, Основным диском которого является SSD диск в дополнение к которому пользователь может подключить не дорогой второй диск любой емкости" - говорит Евгений Шерман, директор хостинг-компании FREEhost.UA

CEPH хранилище это распределенная файловая система состоящая из трех и более серверов. При помощи специальной технологии дублирования информации, хранилище сохраняет несколько копий данных на различных серверах кластера. Поэтому, в случае выхода из строя одного из дисков или целого сервера, доступ к данным сохраниться. Несколько уровней кеширования информации обеспечивают отличную скорость доступа к данным. Каждый пользователь получает 500 IOPS. Для сравнения обычный SATA диск имеет скорость 60-70 IOPS.

Важным преимуществом дополнительного диска является простота расширения. Нет необходимости сразу покупать диск большой емкости, с шагом в 10 Gb диск можно расширять по мере необходимости от 10 Gb до 3 Тб.

Для подключение диска на сервер не нужно быть специалистом в области IT, достаточно купить услугу в панели управления и следуя инструкции выполнить одну команду на своем сервера.

Размещая на SSD диске ОС и сервер баз данных, на дополнительном диске статические изображения и почту, хостинг становится фактически безразмерным, при этом оплата производится только за те ресурсы, которые действительно нужны.

Коротко про хостинг-провайдера FREEhost.UA

В этом году компания FREEhost.UA празднует свое шестнадцатилетие. Для украинского IT-рынка это значительная дата. FREEhost.UA предоставляет все виды хостинга: виртуальный хостинг, VPS хостинг, аренда серверов и аппаратный хостинг (размещение сервера). Компания размещает более 100 тыс. сайтов и более 200 тыс. доменных имен, В 2011 году FREEhost.UA запустил собственный дата-центр.

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