Лауреат общенациональной программы "Человек Года – 2017" в номинации "Региональный лидер года"

Три главных события в 2017 году по Вашей версии:

- Ремонт 600 километров дорог на Львовщине;

- Открытие более 80 новых производственных мощностей и создание 8000 рабочих мест в регионе;

- Открытие самого большого количества школ в Украине – 8.

Ваш жизненный девиз: Нет предела совершенству.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Победа сборной Украины в чемпионате мира по футболу.

Ваш любимый афоризм? Когда дело идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен.

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем регионе (области)? Трудолюбивыми и добрыми людьми.

Кто, по Вашему мнению, есть образцовым региональным лидером? "Не сотвори себе кумира".

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь? Главное – это восстановление доверия.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в душевном равновесии.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я ... буду лучше Архимеда".

Кому в этой жизни Вы завидуете? Домашний морской свинке, потому что она спит сколько угодно.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Совершенство в любом начатом деле.

Есть ли у Вас любимая книга? Иван Франко "Моисей".

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Не стоит фантазировать о невыполнимых вещах.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Украина сама по себе огромное чудо света, редкий бриллиант, который нужно оттачивать.

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Показал бы настоящую Львовскую и угостил чашечкой кофе.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Достижения – не сдаваться выполняя сложные задачи. Ошибка – мало времени уделяю семье.