13:13 14.03.2018 | Общество | Новости
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Google презентовал новый дудл в честь Дня числа пи - ФОТО

Наиболее американская транснациональная публичная корпорация Google выпустила новый дудл в честь празднования 30-ой годовщины Дня числа пи. Увидеть дудл можно на главной странице поисковика.

Google презентовал новый дудл в честь Дня числа пи - ФОТО

Отметим, что 14 марта, пинято провозглашать хвалебные тосты за число пи, решать математические задачи и уравнения. Однако самая главная традиция - испечь ПИ-рог.

В честь этого Google предлагает рецепт яблочного пирога от известного шеф-кондитера и основателя знаменитой пекарни пончиков Cronut Доминика Анселя. Он раскрывает секреты вкусной начинки для пирога и как приготовить соленую карамель. Также принято из карамели, шоколада или варенья нарисовать на пироге первые цифры числа пи.

Кстати, не для кого не секрет, что в этот же день родился известный физик-теоретик Альберт Эйнштейн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Google работает над создание робота на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на сообщения в социальных сетях вместо вас.


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