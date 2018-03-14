Google презентовал новый дудл в честь Дня числа пи - ФОТО

Отметим, что 14 марта, пинято провозглашать хвалебные тосты за число пи, решать математические задачи и уравнения. Однако самая главная традиция - испечь ПИ-рог.

В честь этого Google предлагает рецепт яблочного пирога от известного шеф-кондитера и основателя знаменитой пекарни пончиков Cronut Доминика Анселя. Он раскрывает секреты вкусной начинки для пирога и как приготовить соленую карамель. Также принято из карамели, шоколада или варенья нарисовать на пироге первые цифры числа пи.

Кстати, не для кого не секрет, что в этот же день родился известный физик-теоретик Альберт Эйнштейн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Google работает над создание робота на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на сообщения в социальных сетях вместо вас.