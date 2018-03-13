09:32 13.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция в Олевске в жилом доме нашла 40 килограммов янтаря

Прокуратура Житомирской области провела обыски в поселке Олевск Коростенского района.

Полиция в Олевске в жилом доме нашла 40 килограммов янтаря

В результате следственных мероприятий в хозяйственных помещениях частных домов двух местных жителей было обнаружено 40 килограммов янтаря. Как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области, обыски проводились в понедельник, 12 марта, в рамках уголовного производства.

По данным прокуратуры, местные правоохранители проводили расследование уголовного дела по факту места скупок и незаконного хранения драгоценных камней. Все обнаруженные драгоценные камни изъяли и сейчас решается вопрос о подаче ходатайства в суд о наложении ареста на янтарь.

Досудебное расследование, которое проводит Овруцкое отделение полиции, продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровно 9 марта полиция изъяли около 140 килограммов незаконно добытого янтаря. Его стоимость оценивается в один миллион гривен. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, правоохранители проводили мероприятия по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца.


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