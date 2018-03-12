На Закарпатье на дорогу сошел селевой поток - ФОТО

По данным пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информацию спасатели получили после семи часов утра. Очевидцы сообщали, что на автодороге областного значения Тячев-Усть-Черная-Дубовое, между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района, сошел селевого потока. Протоки каменной породы покрыли дорогу на протяженностью около десяти метров. В результате на участке было ограничено движение автомобильного транспорта.

В настоящее время на месте происшествия работают три единицы техники филиала "Тячевский райавтодор" и одна автоцистерна от местной пожарной команды села Нересниця. На данный момент часть дороги уже расчищена. Погибших и травмированных на данном событии нет, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 февраля, в селе Билын Раховского района сошел селевой поток, который перекрыл трассу государственного значения "Мукачево-Рогатин".