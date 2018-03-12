Лауреат общенациональной программы "Человек Года – 2017" в номинации "Лидер ресторанного бизнеса года"

Три главных события 2017 года по Вашей версти:

- Участие в Третьем Международном Конгрессе Шеф-поваров FONTEGRO UKRAINE 2017;

- Презентация документального трехсерийного фильма "КРАЙ ХЛЕБА" - совместный проект Дениса Комаренко и режиссёра Сергея Олейника;

- Участие во II сессии Ассоциации Шеф-поваров Украины.

Девиз Вашего РЕСТОРАНА: Все блюда Мира в Тарелке.

Кто или что является талисманом для Вашего Ресторана? В момент создания идеи Гастрокафе "Тарелка", основой создания концепта кухни был хлеб. Хлеб особенный, по составу и свойствам уникальный. Это был долгий процесс, в ходе которого выращивалась закваска, подбирался купаж муки, создавалась технология его производства. На сегодняшний день у этого хлеба есть имя "Киевский хлеб ремесленный на закваске", который на протяжении уже почти пяти лет существования проекта, был и есть его талисманом. А если точнее – его путеводной звездой.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели.

Слепая преданность поставленной цели и делу. Независимость.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной (общественной) деятельности такое понятие, как "Кодекс чести"? Ваш профессиональный и личный "Кодекс чести". Да Существует. Каждый повар должен готовить с честью. Уважать того, кому готовит, что он готовит и самого себя.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Людей невозможно заставить думать об успехе компании.

Но возможно сделать так, чтобы компания стала часть их самих. Для этого сначала нужно целиком и полностью вложить самого себя.

Быть сегодня успешным – это… Для Шеф-повара УСПЕХ — это тот пятый элемент. Когда он есть в том, что ты делаешь - ты видишь счастливые глаза людей и это очень важно.

Ваш любимый афоризм? Шеф-повар — это не профессия, а образ жизни.

Кто из выдающихся деятелей человечества может быть образцом и примером для сотрудников Вашей компании? Этим человеком является Paul Bocuse. Это действительно, выдающийся деятель человечества. Который и при жизни был легендой и примером. К сожалению, в этом году его не стало.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? Деньги очень важны, но счастье в моем понимании — это вдохновение, если оно у вас есть, то вы счастливы.

Назовите ваше любимое блюдо, и что вы лучше всего готовите сами? На этот вопрос ответить однозначно невозможно, так как я Шеф повар. Но одно сказать могу точно, когда я готовлю – делаю это с огромным удовольствием. И что именно я готовлю в этот момент, не имеет большого значения.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали? Вряд ли получится сделать это в ближайшее время – катастрофически не хватает времени. Но, если бы планеты открывали Шеф-повара, думаю что в вскоре у нас на звездной карте появились такие планеты как Эскалоп, Бешамель, Пармантье, Морбьер.. По-моему, звучит не плохо...

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет? Салат, суп, десерт, напиток? Какие ингредиенты?

Дело в том, что мне очень сложно угодить. И возможно, скорее всего, у меня может появится очень много вопросов к блюду, к ингредиентам…. Поэтому, уж лучше кулинары пусть попросят астрономов найти новую планету, а ее уже можно и назвать в мою честь.

Вы часто отказываете себе от вкусненького? Смотря что подразумевать под словами "вкусненького". Я люблю сдобную выпечку, а именно Штолен. Это традиционная немецкая рождественская выпечка, которых можно съесть хоть дюжину в один присест. Приходится себя ограничивать - съедаю только половину.

Главные качества, которыми должен обладать шеф-повар? Главное качество, которым должен обладать Шеф-повар - яркое чувство вкуса.

- чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало? Это очень хороший вопрос. В принципе можно любое чудо света перенести к нам в Киев или в любую точку страны. И придумать чтобы оно символизировало. Но это, всё равно будет не наша культура. Так как любое чудо света, глубоко уходит корнями в историю того или иного государства.

Поэтому нужно обратить внимания, на чудеса, которые с нами рядом. Думаю, одним из них является Киево-Печерская Лавра.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?

Вы знаете, сказал бы, наверное, как есть. Очень много работы, Господин Президент, а сейчас еще нужно ставить на ноги ферму. Думаю, что он не огорчился бы, ведь у нас есть кому в стране сопровождать экскурсии.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Да есть. Это мечта связана не только со мной. Думаю, если бы она осуществилась – это был бы огромный прорыв, точнее сказать квантовый скачок в сфере ресторанно-отельного бизнеса. Мечта – это Красный Гид Мешлен в Украине.