22:33 11.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове прошла молитвенная хода - ФОТО

Во Львове на улицы города вышли десятки монахов-василиан. Об этом передает УНН.

Во Львове прошла молитвенная хода - ФОТО

Сообщается, что ходу монахов поддержали тысячи верующих львовян. Во главе шествия шел Высокопреосвященный владыка Игорь, Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ.

Мероприятие было приурочено к традиционному христианскому Хрестопоклоенному воскресенью, которое знаменует окончание половины поста. 

Верующие прошил храма св. Архистратига Михаила и до памятника Митрополиту Андрею Шептицкому. Закончилась хода на площади Святого Юра. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по центральным улицам Львова прошло факельное шествие в память о командире Украинской повстанческой армии Романе Шухевиче. 


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