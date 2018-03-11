Во Львове прошла молитвенная хода - ФОТО

Сообщается, что ходу монахов поддержали тысячи верующих львовян. Во главе шествия шел Высокопреосвященный владыка Игорь, Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ.

Мероприятие было приурочено к традиционному христианскому Хрестопоклоенному воскресенью, которое знаменует окончание половины поста.

Верующие прошил храма св. Архистратига Михаила и до памятника Митрополиту Андрею Шептицкому. Закончилась хода на площади Святого Юра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по центральным улицам Львова прошло факельное шествие в память о командире Украинской повстанческой армии Романе Шухевиче.