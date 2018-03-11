10:16 11.03.2018 | Общество | Новости
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В Италии более 10 тыс. человек вышли на марш против расизма

Во Флоренции свыше 10 тыс. человек пришли на митинг против расизма, которое было организовано после убийства гражданина Сенегала Иди Диене. 

В Италии более 10 тыс. человек вышли на марш против расизма

Об этом сообщает газета La Repubblicа.

Как отмечается, погибший был итальянским уличным торговцем. При этом сотрудники правоохранительных органов утверждают, что мужчину застрелил местный житель на мосту Америго Веспуччи 5 марта.

К слову, убийство и послужило главной причиной для собрания шествия. Так, на марш вышли представители сенегальской общины и многочисленные жители Флоренции, было много семей с детьми, пожилых людей и подростков. В мероприятии также приняли участие политики, в том числе мэр Флоренции Дарио Нарделли.

Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла к мосту Веспуччи и обратно. На этот раз во время мероприятие каких-либо неприятных инцидентов с активистами не зафиксировано.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном парке Шевченко должна была пройти церемония возложения цветов президентом Петром Порошенко к памятнику Кобзаря. Однако, как известно, торжественные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко сорвались, поскольку вся территория парка была полностью оцеплена активистами. 


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