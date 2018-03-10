10:34 10.03.2018 | Общество | Новости
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В Словакии народ поднялся против действующих властей

В Словакии сотни людей вышли на антиправительственные демонстрации. Об этом передает DW.

В Словакии народ поднялся против действующих властей

Причиной для массовых акций и митингов послужило убийство 27-летнего журналиста Яна Куцяка, который вел громкие антикоррупционные журналистские расследования. 

В его материалах также имеются сведения о связях действующего премьер-министра страны Роберта Фицо, который сотрудничают с итальянской мафией "Ндрангета". Группировка занимается  торговлей оружием, людьми и наркотиками и имеет многомиллиардные обороты. Всех задержанных отпустили за неимение доказательной базы для обвинения.

Государственные СМИ утверждают, что таких акций протеста страна не знала со времен "Бархатной революции" 1989 года, когда в государстве сменилась советская власть. В Братиславе по некоторым данным на улицы вышли более 100 тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Словакии продолжаются поиски убийц журналиста Яна Куцяка.

 


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