Украина находится в шаге от членства в НАТО

В уведомлении говорится, что наша страна теперь имеет статус "члена-аспиранта". Вместе с Украиной такой статус получили Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

Далее последует заключительный этап на пути к полноценному членству - это будет широкий диалог с руководствами государств по составлению дорожной карты реформ в гражданской и военной сферах. Затем странам будет дан определенный срок для реализации изменений, и только потом Альянс будет выносить окончательно решение по предоставлению членства.

Ранее глава Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил, что страны-члены блока будут помогать Киеву на пути его членства в оборонном союзе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НАТО продолжит помогать Украине усиливать кибербезопасность.