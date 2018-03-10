15:44 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина находится в шаге от членства в НАТО

В Североатлантическом альянсе определили новый статус Украины на пути к полноценному членству в организацию. Об этом передает официальный сайт НАТО.

Украина находится в шаге от членства в НАТО

В уведомлении говорится, что наша страна теперь имеет статус "члена-аспиранта". Вместе с Украиной такой статус получили Босния и Герцеговина, Грузия и Македония.

Далее последует заключительный этап на пути к полноценному членству - это будет широкий диалог с руководствами государств по составлению дорожной карты реформ в гражданской и военной сферах. Затем странам будет дан определенный срок для реализации изменений, и только потом Альянс будет выносить окончательно решение по предоставлению членства.

Ранее глава Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил, что страны-члены блока будут помогать Киеву на пути его членства в оборонном союзе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", НАТО продолжит помогать Украине усиливать кибербезопасность.


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