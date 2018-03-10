09:52 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188238:roman

Прогноз погоды в Украине

Сегодня по всей территории Украины будет сохраняться преимущественно плюсовая температура. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине

На западе Украины сегодня, 10 марта ночная температура воздуха будет колебаться в районе 0-5 градусов со знаком плюс. Днем на термометрах показатели поднимутся до 4-9 градусов выше нуля.

В Сумской, Киевской, Харьковской областях утром местами туман, температура воздуха ночью может опуститься  до 0-2 градусов мороза. Днем температура прогреется до 4 тепла.

В центральных областях - переменная облачность, на дорогах ожидается слабый гололед. Температура воздуха ночью будет составлять 0-6 градусов мороза, днем ожидается потепление до 0-6 градусов со знаком плюс.

В Донецкой и Луганской областях ночная температура ночью будет колебаться в отметке от 0 до 5 градусов мороза.

В столице сегодня солнечно, дневная температура составит 5-9 градусов тепла, ночью 1-2 со знаком плюс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Киеве и области на выходные.


Поделиться
Читайте также:
 
На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных В ОБСЕ не скрывают главную причину конфликта на востоке Украины Встреча Трампа и Ким Чен Ына может перевернуть ход истории, - Гуттериш Родриго Дутерте нужно пройти курс психиатрической терапии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив