Прогноз погоды в Украине

На западе Украины сегодня, 10 марта ночная температура воздуха будет колебаться в районе 0-5 градусов со знаком плюс. Днем на термометрах показатели поднимутся до 4-9 градусов выше нуля.

В Сумской, Киевской, Харьковской областях утром местами туман, температура воздуха ночью может опуститься до 0-2 градусов мороза. Днем температура прогреется до 4 тепла.

В центральных областях - переменная облачность, на дорогах ожидается слабый гололед. Температура воздуха ночью будет составлять 0-6 градусов мороза, днем ожидается потепление до 0-6 градусов со знаком плюс.

В Донецкой и Луганской областях ночная температура ночью будет колебаться в отметке от 0 до 5 градусов мороза.

В столице сегодня солнечно, дневная температура составит 5-9 градусов тепла, ночью 1-2 со знаком плюс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Киеве и области на выходные.