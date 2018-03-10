На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Ближе к вечеру на Донецком направлении в районе Авдеевки и Водяного наемники вели огонь из стрелкового оружия, минометов запрещенного Минскими договоренностями калибра и пулеметов.

На Луганском направлении был зафиксирован один обстрел из гранатомета около населенного пункта Станица Луганская. В результате обстрелов боевиков был ранен один украинский военный. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи. Еще один военнослужащий погиб.

На Мариупольском направлении вдоль линии разграничения никаких нарушений со стороны противника не было.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан считает, что главной причиной конфликта на востоке Украины являются действия центральных российских властей, которые продолжают поддерживать террористов.