09:40 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

 За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований три раза нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

На востоке Украины неспокойно: боевики опять обстреляли позиции украинских военных

Ближе к вечеру на Донецком направлении в районе Авдеевки и Водяного наемники вели огонь из стрелкового оружия, минометов запрещенного Минскими договоренностями калибра и пулеметов. 

На Луганском направлении был зафиксирован один обстрел из гранатомета около населенного пункта Станица Луганская. В результате обстрелов боевиков был ранен один украинский военный. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи. Еще один военнослужащий погиб.

На Мариупольском направлении вдоль линии разграничения никаких нарушений со стороны противника не было. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан считает, что главной причиной конфликта на востоке Украины являются действия центральных российских властей, которые продолжают поддерживать террористов.  


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