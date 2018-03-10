23:00 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ляшко мог бы стать успешным актером, но он подался в политику, - Данилко

Народный артист Украины, композитор и певец Андрей Данилко готов преподать уроки актерского мастерства украинским политикам. Об этом передает gordonua.com.

Ляшко мог бы стать успешным актером, но он подался в политику, - Данилко

По его словам, практически все известные украинские политики очень плохо себя ведут на камеру. Им явно необходимо преподать несколько уроков актерского мастерства, считает Данилко.

Совсем плохо получается выступать у Тимошенко, еще хуже у Кличко, у него постоянно проскакивают шаблонные фразы, словно он на протяжении нескольких часов дает кому-то интервью.

"Чтобы он расслабился и чувствовал себя проще. Не "я даю интервью", а "мы с тобой разговариваем", - такую формулу предлагает артист для киевского мэра. 

Правда, Андрей похвалил лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который мог бы легко стать эстрадным артистом, если бы захотел. 

"Политики в жизни – нормальные люди, а вот в Раде...врагу не пожелаешь", - резюмирует Андрей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Андрей Данилко считает, что украинский певец Alekseev не смог бы стать победителем в украинском песенным конкурсе


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