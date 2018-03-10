14:21 10.03.2018 | Общество | Новости
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Канадские полицейские теперь будут находиться под управлением женщины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распорядился назначить на должность главного полицейского страны Бренду Лаки. Об этом передает CBC.

Канадские полицейские теперь будут находиться под управлением женщины

Женщина имеет довольно большой трудовой стаж, ее работа в полиции началась еще в 1986 году. Лаки служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и занималась подготовкой полицейских для миссии ООН на Гаити.

Бренда имеет хорошие связи с различными коренными общинами Канады, владеет несколькими языками, у нее имеются различные сертификаты прохождения спасательных курсов, навыков вождения и медицины. Ей принадлежит награда ООН за храбрость. Сама Лаки утверждает, что возглавлять почетный королевский конный легион это уже большое подтверждение ее заслуг. 

К выполнению своих обязанностей женщина приступит в апреле 2018 года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Укроборонпром" получил нового главу. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ о назначении Павла Букина главой концерна


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