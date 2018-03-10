Канадские полицейские теперь будут находиться под управлением женщины

Женщина имеет довольно большой трудовой стаж, ее работа в полиции началась еще в 1986 году. Лаки служила в миротворческих силах в бывшей Югославии и занималась подготовкой полицейских для миссии ООН на Гаити.

Бренда имеет хорошие связи с различными коренными общинами Канады, владеет несколькими языками, у нее имеются различные сертификаты прохождения спасательных курсов, навыков вождения и медицины. Ей принадлежит награда ООН за храбрость. Сама Лаки утверждает, что возглавлять почетный королевский конный легион это уже большое подтверждение ее заслуг.

К выполнению своих обязанностей женщина приступит в апреле 2018 года.

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