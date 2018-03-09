Количество украинских политзаключенных в РФ продолжает увеличиваться

По ее словам, украинское государство продолжает подавать парламентам европейских государств списки людей, которых российские спецслужбы арестовали по политическим соображениям. Их обвиняют в шпионаже в пользу Украины и подстрекательстве с целью угрозы национальной безопасности страны.

На данный момент Украина имеет полную информацию о всех политзаключенных, которым пытается оказывать поддержку. Сама Геращенко считает, что вынесения этого вопроса на международный уровень поможет усилить давление на Кремль с целью возвращения всех политзаключенных на родину.

"Мы боремся за освобождение всех украинцев, кого задерживают в РФ. И список этих граждан увеличивается", - тревожно отмечает вице-спикер ВРУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская делегация во главе с Ироной Геращенко планирует поднять на апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос нелегитимности выборов президента России на территории Крыма.