Турецкие войска продолжают оккупацию Африна

Сообщается, что перед наступлением турецкая армия организовала серию авианалетов на город с целью нейтрализации мятежников и повстанцев-курдов. Военным удалось установить контроль над высотой Джиндерес.

Турецкие СМИ опубликовали фотографии полностью опустевшей части города, центр Африна лежит в руинах. Жители Африна в массовом порядке покидают город, множество людей двигается в сторону Ливана, часть просит временного убежища в самой Турции.

Напомним, что с начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализован 1141 террорист. Однако не все страны региона признают курдов террористами, ведь количество этого этноса, который проживает на территории Турции составляет почти 20 млн человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Турция потеряла один боевой вертолет в ходе операции " Оливковая ветвь", его сбили с помощью ракетной установки курдские повстанцы.