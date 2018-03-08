Антонио Гуттериш поздравил женщин с 8 марта - ВИДЕО

По его словам, в мире веками складывалась традиция, когда во всех государственных институтах главенствующею роль занимали мужчины, за редким исключеним некоторых исторических периодов. Мужчины также продолжают доминировать в часном предпринимательстве, международных организаций.
Однако предоставляя возможность женщинам социальные лестницы - мы делаем нашу систему управления эффективнее.
"Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача - дать власть женщинам", - подытожил Гуттериш.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе.
Европарламент в ближайшие время намерен провести дискуссию со своими сотрудниками, которые якобы стали жертвами сексуальных домогательств со стороны некоторых евродепутатов. Об этом стало известно из заявления, обнародованном на сайте ЕП.