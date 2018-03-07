В Харькове пострадавшие хотят вернуть "помощь" от Зайцевой

Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, родители Алены Зайцевой отправили на счета пострадавших деньги. Однако как выяснилось, пострадавшие не хотели ее принимать и даже не имеют возможностей вернуть капитал.

"Они положили на счет и потом отнесли чеки в прокуратуру, чтобы выбить себе какие-то смягчающие обстоятельства. А я пролежала полтора месяца в постели", - рассказала Оксана Евтеева, которая потеряла в аварии мужа и родную сестру.

В свою очередь отец Оксаны и ее сестры Дианы признался, что на на их имя поступило два перевода по 50 тысяч грн от Татьяны Ивановой (матери Зайцевой).

"Нам не деньги нужны были, что мне делать с этими деньгами? А если бы сказали, что сюда едут лучшие врачи: Израиль, Европа ... Может, она была бы жива. Мы сидели у ее кровати, держали за руку и просили: не уходи", - добавил мужчина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", еще одной пострадавшей в деле смертельной аварии на улице Сумской в Харькове признана пассажирка автомобиля Lexus. Девушка получила перелом грудной клетки, который был квалифицирован как травма средней степени тяжести.