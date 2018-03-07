Суд разрешил заочное расследование против Курченко

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины. Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей страничке в Facebook, Курченко подозревают в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных правонарушений.

В частности, по словам Сарган, речь идет о подделке документов и как результат завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим украинским компаниям "Укрнафта" и "Укргаздобыча", в соучастии со служебными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства экономики Украины, Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами.

При этом по данным ГПУ, этим предприятиям был нанесен ущерб на общую сумму два миллиарда 196 миллионов 176 тысяч 418,64 гривен.

Затем эти деньги были отмыты, а налоги не были уплачены в доход государства, - пояснила Сарган, добавив, что это далеко не полный список преступлений, в который подозревают Курченко.

Она также отметила, что санкция самой тяжкой из инкриминируемых подозреваемому статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с февраля 2014 года Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск.

Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.