Во Львове прошло факельное шествие под антипольскими лозунгами

Известно, что организаторами митинга являются представители праворадикальных сил. Несколько тысяч участников марша, выкрикивали антипольские лозунги: Помни, чужак, здесь хозяин украинец, Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!, Наша земля - ​​наши герои.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, прокомментировал данное действие словами, что Украины не отвечают реальным действиям, и указал на проблему доверия к стране.

Цихоцкий обратил внимание на то, что министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности взять на себя ответственность за улучшение украино-польских отношений. Так, он подчеркнул важность тем для обсуждения или это эксгумация польских жертв на территории Украины, или внесения поправок в закон об Институте национальной памяти.

Польский министр добавил, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", несколько тысяч жителей Македонии вышли на улицы Скопье акцией протеста против соглашения с Грецией, которое может привести к изменению названия страны.