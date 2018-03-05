15:29 05.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове прошло факельное шествие под антипольскими лозунгами

По центральным улицам Львова в воскресенье, 4 марта, прошло факельное шествие в память о командире Украинской повстанческой армии Романе Шухевиче. Об этом сообщает Радио Свобода.

Во Львове прошло факельное шествие под антипольскими лозунгами

Известно, что организаторами митинга являются представители праворадикальных сил. Несколько тысяч участников марша, выкрикивали антипольские лозунги: Помни, чужак, здесь хозяин украинец, Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!, Наша земля - ​​наши герои.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, прокомментировал данное действие словами, что Украины не отвечают реальным действиям, и указал на проблему доверия к стране.

Цихоцкий обратил внимание на то, что министр иностранных дел Павел Климкин заявил о готовности взять на себя ответственность за улучшение украино-польских отношений. Так, он подчеркнул важность тем для обсуждения или это эксгумация польских жертв на территории Украины, или внесения поправок в закон об Институте национальной памяти.

Польский министр добавил, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", несколько тысяч жителей Македонии вышли на улицы Скопье акцией протеста против соглашения с Грецией, которое может привести к изменению названия страны.


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