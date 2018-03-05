Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Телевизионный журналист года"

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Запуск топового украинского политического ток-шоу "Украинский формат" на NEWSONE. Существенное увеличение рейтингов телеканала NEWSONE (в сравнении с 2015 и 2016 годами).

Ваша "Формула успеха": Единственный способ делать свою работу хорошо - искренне любить то, что ты делаешь.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Космонавтом, актером, телеведущим.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Кругосветное путешествие. И я все еще не слетал в космос.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Достижение поставленных целей.

Ваш любимый афоризм?: "Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен". А.Эйнштейн

Как часто Вы смотрите телевизор дома? Дома я провожу время с семьей.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в вере в себя, свою семью и страну. Деньги дают свободу, а свобода – тоже одна из составляющих счастья.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... уже имею точку опоры – это моя семья.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: J себе в детстве.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток? J Прихожу раньше времени.

Есть ли у Вас любимая книга?: в детстве любимыми книгами были "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" Конан Дойля.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Авраам Линкольн.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Алиса, в честь дочери.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: На телеканал NEWSONE.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: ленивый отдых, пляж, море, тишина))

Вадим КАРПЬЯК

Ведущий программы "Свобода Слова" на телеканале ICTV

Три главных события 2017 года по Вашей версии: Получение Украиной безвиза, начало президентства Дональда Трампа, достижения в сфере искусственного интеллекта.

Ваш жизненный девиз: У человека два глаза, чтобы видеть, два уха – чтобы слышать и только один рот, чтобы говорить.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Археологом, штурманом корабля дальнего плавания.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Построить вместе с детьми три масштабные модели кораблей первой экспедиции Колумба.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Успех – понятие относительное и контекстуальное. Потому быть успешным – это чувствовать себя успешным.

Ваш любимый афоризм?: Нет любимых. Есть своевременные и не очень. Зависит от ситуации.

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории?: Нет такого, потому что журналистика всегда зависит от контекста.

Как часто Вы смотрите телевизор дома?: Нечасто. То, что меня интересует, обычно просматриваю в интернете.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Делать то, что хочется, а не то, что заставляют.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... обопрусь"

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Своим троим детям.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Иногда я бываю слишком авторитарным с детьми. У меня есть свое видение того, какими они должны стать. Из-за этого я постоянно борюсь с собой, чтобы давать им свободу быть самими собой. Я - фанат. Если меня что-то заинтересует, я буду знать об этом все. А если нет, то даже останавливаться не буду. Потому что неинтересно.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Вкусное. Я очень долго учился готовить свинину в кисло-сладком соусе по-китайски. На то, чтобы добиться правильного вкуса, мне понадобилось три года. Но и до сих пор я занимаюсь тем, что называется "тончить" – нахожу нюансы, которые улучшают вкус блюда.

Есть ли у Вас любимая книга?: Последняя полностью прочитанная. Сейчас это "Коханці Юстиції" Юрия Андруховича.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Да с кем угодно. Я дружелюбен.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Никакое. Я люблю родной город и не желаю ему туристических толп, которые подымут цены на все.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Бессмысленно меня об этом спрашивать, ибо я очень далек от астрономии.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижение: научился читать и писать, что повлекло все остальные достижения. Ошибка: однажды в титре я написал "екібана" вместо "ікебана".

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Выпить хорошего вина в приятной компании.

Анна ПАНОВА

Ведущая программы "СЕГОДНЯ" на канале "Украина". Заслуженный журналист Украины.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Если говорить о формальных вещах, то в 2017 году я получила звание Заслуженного журналиста Украины, провела десятки интервью с украинскими топ-политиками и чиновниками, а также ряд мастер-классов для журналистов и спикеров. Но для меня важнее другое: телеканал "Украина" вновь стал лидером зрительских симпатий, согласно исследованиям телесмотрения. Развиваться вместе с командой, ощущать свой вклад и слышать позитивные отзывы от зрителей (особенно если участие редакции меняет их жизнь к лучшему) - это и есть то, ради чего я работаю в профессии.

Ваш жизненный девиз: Мой жизненный принцип, который помогает мне в жизни: "Делай то, что любишь. Люби то, что делаешь". Иными словами, найди то, что наиболее соответствует твоим талантам, осознай свою Миссию и следуй ей с душой.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В раннем школьном возрасте я мечтала стать учительницей. В подростковом - адвокатом. Как сейчас понимаю, "повыступать" я любила с раннего детства. :) В итоге стала журналистом. Как и две вышеупомянутые профессии, журналистика имеет дело с общением и большими объемами информации. Для меня важно, чтобы и то, и другое было во благо для моей аудитории.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Да, мечта у меня есть - а можно ли жить без мечты? Намерения, подкрепленные нашей волей и энергетикой, обязательно воплощаются в жизнь. Когда задуманное сбудется, я непременно расскажу об этом. :)

Быть сегодня успешным – это… быть готовым к переменам и уметь к ним адаптироваться; это быть готовым брать 100% ответственности за свою жизнь на себя; это быть готовым постоянно учиться и без устали проводить работу над своими ошибками.

Ваш любимый афоризм?: "Ты никогда не переплывешь океан, если будешь бояться потерять берег из виду". (Христофор Колумб)

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории?: Чрезвычайно сложно однозначно ответить на этот вопрос. Что касается печатных СМИ, напрашиваются имена самых влиятельных журналистов-расследователей, таких как Боб Вудворд и Карл Бернштейн, Джозеф Пулитцер. А что касается телевидения, не могу не отметить

Ларри Кинга. За 25 лет существования его шоу - Кингу дали интервью более 50 тысяч человек - в том числе, политики мирового масштаба. Возможно, Кинг не самый хлесткий журналист в истории, но доверие к нему многомиллионной аудитории определенно заслуживает уважения.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале: Думаю, примерно 7 баллов. С одной стороны, почти все крупные СМИ являются частными (а значит, отражают позицию собственника), плюс существует журналистская самоцензура, которая дополнительно ограничивает свободу слова. С другой стороны, выбор телеканалов/газет/сайтов в Украине велик - и социально важная информация в любом случае становится достоянием общественности.

Как часто Вы смотрите телевизор дома?: Я смотрю телевизор почти ежедневно, но недолго. В основном, это краткий просмотр новостей в утреннее и вечернее время. Сериалы, ток-шоу, талант-шоу - не мое "телеменю".

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Думаю, счастье в том, чтобы иметь достаточно денег для независимости, и при этом быть независимым от денег.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... встану в позу дерева (врикшасану). Эта поза, стоя на одной ноге - фактически символ равновесия в йоге. Особенно сложно выполнять ее на мягкой поверхности. Врикшасана учит находить внутренний баланс и тишину. Эту устойчивость и концентрацию стараюсь переносить из йоги в повседневную жизнь.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Стараюсь избегать такого чувства, как зависть. А вот кто у меня вызывает восхищение, так это лидеры, способные вдохновлять и вести за собой сотни и тысячи людей; высокоэнергичные, позитивные и организованные личности.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Я считаю, что мой самый главный недостаток - склонность к прокрастинации. Вот даже заполнение этой анкеты я откладывала до последнего. :) Но в работе мне это не мешает: эфир в любом случае начнется в 19.00, а это требует от меня безупречной дисциплины и самоорганизации.

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет?: Думаю, это был бы винегрет - во мне столько всего намешано :) И обязательно с перчинкой.

Есть ли у Вас любимая книга?: "Беседы с Богом", автор Нил Доналд Уолш. Современная Библия о том, что наши мысли и действия сегодня - формируют нашу реальность завтра; что излучаем, то и получаем.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Леся Украинка.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Думаю, всем чудесам света место там, где они находятся. Но я рада, что в Черкасской области находится одно из семи чудес Украины - дендрологический парк "Софиевка"! Между прочим, на всеукраинский конкурс в 2007 году было подано 100 объектов. Оказаться в семерке лучших - круто, и я горжусь успехом своей малой родины.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Мангуп. В честь знаменитого крымского Места Силы Мангуп-Кале. Родники и пещеры, развалины древней крепости, монастырь… Я дважды поднималась на Мангуп - энергетика там удивительная! Сейчас это место для меня недоступно из-за аннексии полуострова, но оно точно достойно увековечивания в астрономической летописи.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Президента Америки я точно пригласила бы на рыбалку где-нибудь на Днепре под Черкассами :) А если серьезно, любым гостям я хотела бы показать другую Украину, более совершенную, чем сейчас. Моя страна заслуживает развитой экономики и власти без коррупции, мои сограждане - заслуживают мира, самореализации и возможности путешествовать. Словом, нам нужно что-то вроде генеральной уборки перед приемом гостей. А уж в том, что Украина - страна с великой историей и живописными ландшафтами, а украинцы - хлебосольная нация, сомнений и быть не может.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Мое главное достижение в жизни точно еще впереди. И надеюсь не допустить главной из возможных ошибок: полагать, что впереди у меня бесконечно много времени.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Урок классического балета - для меня лучший отдых после напряженного дня. Хореографические упражнения не только прорабатывают мышцы, но и прекрасно снимают стресс. После тренировки каждая клеточка буквально празднует жизнь!