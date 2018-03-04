Полиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде - ФОТО

Всего правоохранители по делу задержали пять человек. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

По его словам, только что оперативники задержали еще трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля.

Одного из них задержали в Черкассах, еще двух - в Кропивницком. Также установлено возможного руководителя таких нападений, он объявлен в розыски.

При этом он отметил, что накануне в Варшаве польские правоохранители задержали граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ужгороде в ночь на вторник, 27 февраля, второй раз за месяц горел офис ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, сумма ущерба устанавливается. Полиция выясняет все обстоятельства.