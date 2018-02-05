В Украине в понедельник резко похолодает

Ожидается резкое похолодание в некоторых регионах ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов мороза.Ночью в восточных областях умеренный, днем в западных областях небольшой снег. На остальной территории - без существенных осадков. По всей Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 4-9 градусов мороза.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вместе с тем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-11 градуса ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов мороза.

На западе Украины без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, на Волыни и Ровенщине столбики термометров опустятся до 8-13 градусов ниже нуля. Днем будет от 1 до 9 холодных градусов.

На севере страны в понедельник без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 9-14 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 4-9 градусов со знаком минус.

В центре Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 3-10 градусов мороза. Днем будет от 1 до 8 холодных градусов.

На востоке страны сегодня ночью снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 3-10 градусов ниже нуля. Днем будет от 1 до 8 градусов ниже нуля.

На юге Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до минус 3 градуса.

Народный прогноз: 5 февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.