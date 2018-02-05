Более 20 судов-нарушителей за месяц прибыли в порты Крыма

В целом данные судна осуществили 64 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 18 судов под флагом Российской Федерации и одно судно под флагом Республики Того.

Во время рейда акватории портов, которая используется для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Панамы, Судана, Турции, Танзании, Союза Коморских Островов и Островов Питкэрн.

Ранее сообщалось, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым – Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта – закрыты на основании распоряжения Кабинета Министров Украины.

В ведомстве напомнили, что заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь рассматривается как нарушение норм международного права.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64. Он стал первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году.