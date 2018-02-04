В Украине находится 250 тысяч незаконных "евроблей" - ГФС

Из них с нарушением срока - более 246,4 тысяч автомобилей. Таким данные в воскресенье, 4 февраля, опубликовала Государственная фискальная служба.

По данным ведомства, в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тысяч из них ввезены в режиме "транзита", почти 748,9 тысяч - в режиме "временного ввоза". Из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тысяч авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, с нарушением срока - более 82,2 тысяч. Из 324,5 тысяч машин, ввезенных в режиме "временного ввоза", с нарушением срока - более 164,2 тысяч, - пояснили в ГФС, добавив, что больше всего транспортных средств ввозятся из Польши - 110,7 тысяч авто, Литвы - 51,7 тысяч, Германии - 19,8 тысяч, Болгарии - 14,1 тысяч и Чехии -13,1 тысяч.

В ведомстве также рассказали, что в прошлом году таможнями составили в отношении граждан по статье Таможенного кодекса Украины "Нарушение сроков транзита" 18 394 протокола, по которым выписано 109,3 миллионов гривен штрафов. По статье "Нарушение сроков временного ввоза" выписано 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 миллионов гривен, - заявили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в центре Киева прошла очередная акция автолюбителей, инициированная ГО " Авто Евро Сила" - за доступную регистрацию в Украине авто на еврономерах.