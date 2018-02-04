13:18 04.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В центре города киевляни устроили "Авдомайдан"

В центре Киева горожане устроили "Автомайдан". Об этом передает "Украинформ".

В центре города киевляни устроили

Люди вышли, а точнее выехал на протестную акцию с требованием значительно уменьшить налоговое бремя для растаможивание автомобиля на еврономерах. Автомобиль в Европе может стоить от одной до трех тыс евро, однако сама растаможкка может составлять такую же цену. К тому же, существуют и определенные правила и бюрократические путаницы этого процесса, из также стоит упростить для автомобилистов.

Акция проходит под присмотром автомобилистов, водители договорились проводить ее на протяжении 15 часов, ближе к вечеру шоферу проедутся по главным улицам города. 

По данным организаторов, в акции должны принять участие 500 автомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", суд вызывает Саакашвили на допрос по делу экс-беркутовцев.

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