В Мукачено на карантин закрыли школы и некоторые садики

Как сообщает пресс-служба городской рады, из-за вспышки гриппа и ОРВИ в школах города и некоторых садиках вводится на неделю карантин. Он продлится до 11 февраля, - отметили местные власти.

Напомним, карантин уже введен в школах Николаева, Винницы и Житомира, а также во многих районных центрах по всей стране.

Как сообщал УРА-Информ, по данным Минздрава, за неделю с 15 по 21 января 2018 года активность гриппа в регионах оставалась невысокой. ОРВИ заболели чуть больше 159 тысяч человек, что типично для зимы. Смертей от осложнений зафиксировано не было.