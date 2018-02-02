15:45 02.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Около 150 пунктов пропуска оснащены биометрическим оборудованием

Украинские пограничники установили оборудование с системой фиксации биометрических данных для еще большего контроля за въездом иностранцев на государственной границе.

Около 150 пунктов пропуска оснащены биометрическим оборудованием

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Как отмечается, сейчас 157 пунктов пропуска оборудованы биометрическим оборудованием. Известно, что уже с начала года контроль прошли 57 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян.

Также в пресс-службе отметили, что для обеспечения ритмичности пропуска граждан оборудовано 1200 рабочих мест. В частности, по меньшей мере, 400 автоматизированных рабочих мест доукомплектована сканерами отпечатков пальцев.

Кроме того, развернуто более 320 новых рабочих мест, более 420 - в железнодорожных пунктах пропуска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", россияне, которые захотят пересечь украинскую границу будут обязаны оставлять свои биометрические данные, в том числе и отпечатке пальцев, которые будут храниться в огромной базе иностранных лиц.

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